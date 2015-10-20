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    Шадли пропустит месяц

    Полузащитник «Тоттенхэма» Насер Шадли не сможет играть на протяжении ближайшего месяца.

    Сообщается, что в матче девятого тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0) футболист повредил голеностоп. Эпизод с травмой случился на 11-ой минуте, и тогда же Шадли был заменен.

    На восстановление игроку потребуется не меньше месяца. Это значит, что в матчах против «Борнмута», «Астон Виллы», «Арсенала» и «Вест Хэма» «шпорам» придется обойтись без него.

    В текущем сезоне АПЛ Шадли девять раз выходил на поле и отметился в этих играх одним забитым мячом, а также одной результативной передачей.

    Источник: Skysports

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    20.10.2015 01:00
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