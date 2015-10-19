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    Азар: «Терри больше всех сквернословит и поет в душе»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо» лаконично ответил на вопросы о своих одноклубниках.

    – Кто самый техничный в «Челси»?

    – Виллиан и я.

    – Кто наиболее силен физически?

    – Иванович, Терри и Кэйхилл.

    – Кто больше всех болтает и сквернословит?

    – Терри.

    – Кто выкладывается больше всех?

    – Я.

    – Кто больше других поет в душе?

    – Терри.

    – Кто в «Челси» хуже всех одевается?

    – Тибо Куртуа. Попробуйте найти качественную и модную одежду на его рост.

    – Кто в команде больше всего близок к тебе?

    – Иванович, Аспиликуэта и Куртуа.

    – О чьем уходе из команды больше всего жалеешь?

    – О Хуане Мате. У нас с ним был потрясающий автоматизм и взаимопонимание на футбольном поле.

    – Кого бы хотел видеть рядом с тобой на футбольном поле в футболке «Челси»?

    – Зидана и Анри, но это уже из серии нереального.

    Матч «Динамо» К – «Челси» состоится во вторник 20 октября.

    Источник: Matchday.ua

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    19.10.2015 23:58
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
    1445323659
    да Ви ллиан лучший игрок челси.
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    ologreds
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