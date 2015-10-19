Азар: «Терри больше всех сквернословит и поет в душе»

Полузащитник «Челси» Эден Азар перед матчем третьего тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо» лаконично ответил на вопросы о своих одноклубниках.
– Кто самый техничный в «Челси»?
– Виллиан и я.
– Кто наиболее силен физически?
– Иванович, Терри и Кэйхилл.
– Кто больше всех болтает и сквернословит?
– Терри.
– Кто выкладывается больше всех?
– Я.
– Кто больше других поет в душе?
– Терри.
– Кто в «Челси» хуже всех одевается?
– Тибо Куртуа. Попробуйте найти качественную и модную одежду на его рост.
– Кто в команде больше всего близок к тебе?
– Иванович, Аспиликуэта и Куртуа.
– О чьем уходе из команды больше всего жалеешь?
– О Хуане Мате. У нас с ним был потрясающий автоматизм и взаимопонимание на футбольном поле.
– Кого бы хотел видеть рядом с тобой на футбольном поле в футболке «Челси»?
– Зидана и Анри, но это уже из серии нереального.
Матч «Динамо» К – «Челси» состоится во вторник 20 октября.