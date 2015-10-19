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    • Бускетс: «Есть уверенность, что матч с БАТЭ сложится хорошо»

    Бускетс: «Есть уверенность, что матч с БАТЭ сложится хорошо»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пообщался с прессой накануне матча третьего тура Лиги чемпионов против БАТЭ. Футболист уверен, что игровая форма Неймара может определить ход противостояния в отсутствие травмированного Лионеля Месси.

    «Конечно, Месси завтра не будет. Но то, как работает Неймар в последнее время, дает нам уверенность в том, что игра сложится хорошо», – говорит Бускетс.

    По словам игрока, каталонцы будут доминировать на поле.

    «Обычно мы доминируем в своих играх. Мы стараемся много забивать. Будем продолжать действовать в этой манере несмотря ни на что».

    Матч БАТЭ – «Барселона» состоится во вторник 20 октября.

    Источник: Pressball

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    19.10.2015 23:40
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