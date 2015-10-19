Бердыев: «Сегодня команда действовала правильно»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев прокомментировал игру своих подопечных в победном матче 12-го тура РФПЛ против «Мордовии» (3:2).

«Как бы ни закончился этот матч, я все равно поблагодарил бы ребят за игру. Сегодня команда действовала правильно. Это то, к чему мы идем. Да, обидные голы пропустили, но правильно играли до конца и в итоге использовали свои моменты, которых было достаточно», – говорит Бердыев.

Также наставник рассказал, почему его команда на время утратила контроль над игрой.

«Сегодня просто произошел необязательный гол со стандарта. Надо учитывать, что хотя «Мордовия» и на последнем месте, но в ворота ЦСКА четыре мяча забить просто так нельзя. Главное, что во втором тайме нам удалось переломить ход матча и победить».

Кроме того, Бердыев рассказал состоянии Канга.

«Здоров, но не проходит в состав».