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    • Заваров: «Ярмоленко выразил пренебрежение к «Шахтеру» и всем людям Донбасса»

    Заваров: «Ярмоленко выразил пренебрежение к «Шахтеру» и всем людям Донбасса»

    Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Александр Заваров негативно высказался о поступке Андрея Ярмоленко, который бросил на газон футболку «Шахтера» после разгромного поражения его команды в матче УПЛ.

    «Очень неприятная история. Считаю, этим поступком Ярмоленко выразил пренебрежение не только к клубу «Шахтер», но и ко всем людям Донбасса. Так себя вести не имеет права ни один футболист, особенно если он играет в составе сборной. С другой стороны, если уж так поступаешь, то будь последовательным до конца. Будь мужчиной. Зачем эти звонки с оправданиями, мол, я случайно, когда все видели, что Андрей не только умышленно бросил футболку, но и на нее наступил? Не надо оправдываться. Скажи: да, это наш принципиальный соперник. Меня зацепило поражение. Так, по крайней мере, было бы честно. Должен сказать, что после такого поведения Ярмоленко упал в глазах многих людей, в том числе и моих. Надо иметь уважение к соперникам. Не думаю, что Андрею понравилось бы, если бы кто-то из футболистов «Шахтера» наступил на футболку «Динамо», – поделился Заваров.

    Источник: UA-Футбол

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    19.10.2015 18:20
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Garrincha58
    1445269683
    киевские чмошники бандерлоги
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    Roman1988
    1445271773
    Неужели видео не могли прикрепить..? Или он просто уронил, и тут пытаются раздуть конфликт.. Без доказательства не верю. Опять наезжаем на Украину, как это по братски..
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    alex kidn
    1445278218
    Обосс@ть надо этого ярмоленко
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    prtcs
    1445281314
    Народ это наши братья, а жидо-массоны, все делают перебить нас.
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    Sergei1968
    1445284480
    шахтер его унизел и он решил так подло из поттишка .он бы лутше на поле показал что он умеет а такои поступок можжет любая мрась показать.он унизил себя и своих родителеи что его так воспитали .одно слово бэндеровец. кишинев.
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    vgarakh
    1445327910
    Ярмоленко оказался недалеким человеком.
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    ologreds
    1694996965
    numo445849
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