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    Мовсисян пропустит около двух недель

    У нападающего «Спартака» Юры Мовсисяна был диагностирован ушиб брюшной стенки и контузия мышц живота. Теперь игроку предстоит пропустить несколько недель.

    «Мы сегодня провели обследование Мовсисяна. У него очень сильный ушиб передней брюшной стенки и контузия одной из мышц живота. Ориентировочные сроки восстановления – две недели. Но они могут быть сдвинуты. Мы рассчитываем, что через две недели Мовсисян уже сможет тренироваться в общей группе.


    Что касается Промеса, то он находится в хорошем состоянии. Ничего не угрожает его здоровью. Все в порядке. Сегодня он провeл тренировку», – рассказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вертапетов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2015 16:35
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    Комментарии (5)
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    Алекc
    1445267724
    Мовсисян - пешеход, что случилось с ним, непонятно. Пора продавать, нужен новый нап
    Ответить
    boi1231
    1445268024
    здоровья Юра!
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    vyacheslaff
    1445328890
    если он один хрен уходит зимой надо на него забить, пусть молодежь играет
    Ответить
    ologreds
    1694996965
    numo445841
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