Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Молло: «Чувствуются эмоции и грусть»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло остался крайне разочарован результатом матча своей команды, которая проиграла «Тереку».

    «Чувствуются эмоции и грусть. Мы могли выиграть этот матч, но очень жестоко проиграли. Но сейчас нам нужно переключиться. Скоро следующий матч, и мы должны будем его выиграть. «Крылья» пытались заработать много стандартов и через них создавать остроту? Нет, конечно. Стандарты приходят с фолами. У нас были возможности забить, но нам не повезло. Иногда вопрос забитого гола состоит всего в нескольких сантиметрах.

    Иногда бывает много шансов, иногда наоборот. В той же игре с «Зенитом» мы три раза ударили по воротам и три раза забили. Не всегда так везет. Мы не можем мыслить высокомерно, что мы выше других команд. «Крылья» только вышли из ФНЛ и должны уважать соперников, с которыми играют. Хочется ли отличиться в России еще и забитыми голами? Для меня главное – победа команды. Я помогаю «Крыльям» в нападении и всегда делаю то, что от меня требуют. А забитые мячи для меня не приоритет», – поделился Молло.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2015 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996965
    numo445840
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+