Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Панов: «Смолов спас команду»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов признал, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов заслужил похвалу после его игры в матче 12-го тура РФПЛ против «Анжи».

    «Надо отдать должное «Краснодару», который благодаря Лиге Европы теперь играет до последних минут и знает, что можно исправить любую ситуацию. В матче с «Анжи» краснодарцы показали свой боевой дух и ушли от поражения.

    Два голевых паса Федора Смолова – это ключевой момент игры. Он показал себя разносторонним футболистом, который умеет играть на команду. Конечно, в этом большая заслуга всего коллектива. Когда в клубе хорошая атмосфера, то игроки не жалеют отдавать мяч партнеру. Вчера таким распасовщиком стал Смолов. Надо пожать ему руку и признать, что он спас команду.


    Смолов проводит в «Краснодаре» только первый сезон, но уже успел стать ключевым игроком. Хорошо, что краснодарцы играют в еврокубках. В таком клубе футболист может совмещать свои амбиции с достижением целей. Время, проведенное в «Урале», пошло Федору на пользу. Приятно смотреть на его футбол. Надеюсь, он будет только прогрессировать и скоро станет основным игроком национальной команды», – поделился Панов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2015 15:22
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    нейтралитет2
    1445258939
    Федя уважаю
    Ответить
    Ele13
    1445260988
    Федя хорош сейчас, и в сборную вернули его. И забивает пока немного, но голы его часто решающие.
    Ответить
    OOOVVV.
    1445267959
    Респект Фёдору и уважение.
    Ответить
    REDAT
    1445281227
    Так держать Федор!!! Молодец!!!!!!!!!!!!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694996965
    numo445835
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+