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    Агент Давыдова: «Зачем ему искать другие варианты?»

    Агент ФИФА и президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов считает, что нападающему Денису Давыдову следует остаться в «Спартаке-2».

    «Это пресса пишет всякую ерунду, высосанную из пальца. Давыдов играет в составе «Спартака-2». Лучше играть в первой лиге, чем за дубль, где выступают ребята от 16 до 18 лет. ФНЛ – это уже мужской турнир, где Денис может играть постоянно. Зачем искать варианты где-то еще, если у него действующий контракт со «Спартаком»? Он должен работать и доказывать свою состоятельность – все равно Аленичев и Титов смотрят. Когда будет соответствовать уровню основной команды, тогда его заберут. А просто скакать по разным клубам – несерьезно.

    Любым игроком кто-то интересуется. Но в «Спартаке» довольно серьезные зарплаты – не все потянут. Переходить куда-то еще в ФНЛ, или в условную «Мордовию», или «Уфу», чтобы бороться за выживание, нет никакого смысла», – поделился Давыдов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2015 13:24
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    Комментарии (3)
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    PNZ1985
    1445259025
    Агент Давыдова: «Зачем ему искать другие варианты?» БАБЛО ТО МНЕ И ТАК КАПАЕТ))
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    Garrincha58
    1445266212
    зачем из Москвы уезжать и так все хорошо главное он игрок Спартака и этим кичится это как Черышев просидит всю молодую карьеру в Реале а толку
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    ologreds
    1694996967
    numo445826
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