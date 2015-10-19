Степашин: «Невыход в 1/2 финала будет считаться неудачей»

Член исполкома РФС Сергей Степашин считает, что сборная России обязана пробиться в 1/2 финала Чемпионата мира-2018.

– Трудностей очень много, они копились годами, и решать их нужно комплексно. У футбольной России есть исторический шанс вытащить себя из болота за волосы — чемпионат мира 2018 года. Либо — как вариант, о котором не хочется думать, но который вполне реален — поставить жирную кляксу.

В том, что организуем турнир на высоком уровне — никаких сомнений. Сможем ли достойно выступить — большой вопрос.

— Достойно — это как?

— Как минимум участие в полуфинале. Все, что ниже, будет расцениваться как неудача. Но для того, чтобы в эту четверку пробиться, за три года нужно сделать… Слово «революция» мне не нравится, поэтому скажу так: очень серьезный рывок.

— Вы действительно верите в то, что три года — достаточный срок для очень серьезного рывка?

— Верю. Если не терять время и делать точные, выверенные, но энергичные шаги. Перед глазами пример, уже ставший хрестоматийным: Германия. У немцев тоже ведь был кризис. Они сумели дать трезвую оценку состоянию дел в своем футболе, быстро разработали, оперативно приняли и начали системно воплощать в жизнь программу реформ. Германский футбол поднялся на новую высоту за очень короткий отрезок времени, – поделился Степашин.