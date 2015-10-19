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    В РФС советуют Федуну поменьше «бурлить»

    Глава комитета по этике РФС Владимир Лукин призвал владельца «Спартака» Леонида Федуна быть более осторожным в своих высказываниях.

    «Подобные высказывания не украшают наш футбол. Есть такая восточная мудрость: «Только мелкие реки бурливы». Так вот, «бурлить» нужно поменьше. Тогда, быть может, и футболисты играть будут получше.

    Согласно уставу, мы можем рассматривать только те случаи, которые просит рассмотреть руководство РФС. Лично я с данным положением устава не согласен и хотел бы предложить изменить его, чтобы у комитета по этике было больше независимости», – сказал Лукин.

    Напомним, ранее Федун назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу человеком, который «за копейки удавит своих родных».

    Источник: ТАСС

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    19.10.2015 11:39
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    Комментарии (3)
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    Антибиотик
    1445247889
    Федун реально трепло. Человек такого уровня опускается до такой низости.
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    vgarakh
    1445252237
    Федун судит по себе.
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    ologreds
    1694996967
    numo445816
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