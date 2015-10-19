В РФС советуют Федуну поменьше «бурлить»

Глава комитета по этике РФС Владимир Лукин призвал владельца «Спартака» Леонида Федуна быть более осторожным в своих высказываниях.

«Подобные высказывания не украшают наш футбол. Есть такая восточная мудрость: «Только мелкие реки бурливы». Так вот, «бурлить» нужно поменьше. Тогда, быть может, и футболисты играть будут получше.

Согласно уставу, мы можем рассматривать только те случаи, которые просит рассмотреть руководство РФС. Лично я с данным положением устава не согласен и хотел бы предложить изменить его, чтобы у комитета по этике было больше независимости», – сказал Лукин.

Напомним, ранее Федун назвал форварда «Зенита» Артема Дзюбу человеком, который «за копейки удавит своих родных».