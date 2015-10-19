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    Махмудов: «Об увольнении Гордеева даже не думаем»

    Полузащитник «Мордовии» Эмин Махмудов в интервью «Бомбардир.ру» назвал причину неудачи саранской команды, которая перед матчем с «Ростовом» идет последней в турнирной таблице Премьер-лиги.

    «Я думаю, что нам где-то не везет. Мы создаем много моментов у ворот соперника, но никак не можем их реализовать, а у своих ворот совершаем глупые ошибки. Мне кажется, что мы сможем выйти из сложившейся ситуации», – заявил Махмудов.

    Кроме того, Махмудов считает, что клубу не стоит увольнять главного тренера команды Андрея Гордеева.

    «Мы об этом даже не думаем. Делаем свою работу и надеемся, что все вскоре наладится. Я верю, что все у нашей команды будет хорошо», – добавил футболист.

    Полное интервью с Эмином Махмудовым читайте на «Бомбардир.ру» в ближайшее время.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 10:52
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