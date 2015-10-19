Махмудов: «Об увольнении Гордеева даже не думаем»

Полузащитник «Мордовии» Эмин Махмудов в интервью «Бомбардир.ру» назвал причину неудачи саранской команды, которая перед матчем с «Ростовом» идет последней в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Я думаю, что нам где-то не везет. Мы создаем много моментов у ворот соперника, но никак не можем их реализовать, а у своих ворот совершаем глупые ошибки. Мне кажется, что мы сможем выйти из сложившейся ситуации», – заявил Махмудов.

Кроме того, Махмудов считает, что клубу не стоит увольнять главного тренера команды Андрея Гордеева.

«Мы об этом даже не думаем. Делаем свою работу и надеемся, что все вскоре наладится. Я верю, что все у нашей команды будет хорошо», – добавил футболист.

Полное интервью с Эмином Махмудовым читайте на «Бомбардир.ру» в ближайшее время.