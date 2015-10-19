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    Пранделли может возглавить «Болонью»

    Экс-тренер сборной Италии Чезаре Пранделли может стать главным тренером «Болоньи».

    Сейчас россоблу идут на последнем месте в турнирной таблице Серии А, и Делио Росси, который сейчас возглавляет команду, может быть уволен уже на этой неделе. «Болонья» на выходных проиграла в родных стенах «Палермо» (0:1), для команды это поражение стало седьмым с начала чемпионата.

    Отметим, ранее Пранделли возглавлял «Аталанту», «Лечче», «Верону», «Венецию», «Парму», «Рому» и «Фиорентину». После сборной Италии работал в «Галатасарае», но продержался в Стамбуле всего пять месяцев.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    19.10.2015 10:42
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