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    «Ростов» – «Мордовия». Онлайн-трансляция

    «Ростов» и «Мордовия» закрывают 12-й тур Премьер-лиги. Несмотря на то, что обе команды имеют финансовые трудности, игроки все равно выйдут на поле. Дончане могут вернуть себе пятое место, а саранцы горят желанием выбраться со дна турнирной таблицы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Мордовия». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2015 18:10
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    Комментарии (2)
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    vgarakh
    1445241766
    удачи Ростову!!!
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    ologreds
    1694996967
    numo445805
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