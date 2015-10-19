«Ростов» – «Мордовия». Онлайн-трансляция

«Ростов» и «Мордовия» закрывают 12-й тур Премьер-лиги. Несмотря на то, что обе команды имеют финансовые трудности, игроки все равно выйдут на поле. Дончане могут вернуть себе пятое место, а саранцы горят желанием выбраться со дна турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Ростов» – «Мордовия». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00. Не пропустите!