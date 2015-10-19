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    Фанаты «Спартака» атаковали Реброва и Мовсисяна

    Фанаты «Спартака» после проигрыша команды в дерби «Локомотиву» (1:2) гневно встретили игроков красно-белых у стадиона. Первым под «раздачу» попал голкипер Артем Ребров, которого болельщики встретили тремя репликами.

    – Артем, как этим можно было проиграть?!

    – Что молчишь? Стыдно?!

    – Но скажи хоть слово!

    Ребров не стал отвечать фанатам и молча раздавал автографы. После этого к разозленной толпе вышел нападающий Юра Мовсисян, в адрес которого также полетели не очень приятные фразы.

    – Болит что-то опять у тебя?

    – Может, закончишь уже? Карьеру?!

    Юра тоже промолчал и на своем «Роллс Ройсе» уехал со стадиона, получив вдогонку еще одну реплику от фанатов.

    – Ему плевать, у него все хорошо.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.10.2015 01:11
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    Комментарии (22)
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    aviator117
    1445239184
    Спартак заиграет если уберут Широкова и Глушкова!!!
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    Alex3920486
    1445239744
    Надо наигрывать молодежь!!! А старикам мир и покой!!
    Ответить
    астраханец
    1445239819
    Дебилы, а не болельщики
    Ответить
    Alex3920486
    1445240108
    Не, не соглашусь немного. Дебилы тупые малолетки-фанаты! А болельщикам настоящим респект и уважуха!! Спартак еще наберет форму и результат не заставит себя долго ждать... С учетом того, что было в прошлом сезоне, сейчас жизнь налаживается. Не все и сразу, а постепенно. Но надо было брать 3 очка. И тогда "Зенитон" бы проскочили!
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    sergey_andreich
    1445243177
    Да из всех свиней ребров да Промес - 2 достойных игрока, я не удивлюсь если вы и ментам въебетесь.
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    Sanloko
    1445243362
    че пристали к игрокам? Занимайтесь любимым делом - рисуйте звездочки над ромбиком и будьте счастливы.
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    CSKA-39-
    1445243592
    Этим??? Эти второе место занимают, опережая Зенит на 5 очей, и в ЛЕ играют, да и раскатали по делу вас.
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    Xiko
    1445243598
    Вся суть фанатов. Поддерживать команду надо, а не до конца ее подавлять, не важно, победили или проиграли.
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    dima090887
    1445246551
    В Спартаке бардак какой-то, как и на этом сайте! Как можно было разрешить такой ник-нейм, как у автора ниже?
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    ologreds
    1694996968
    numo445787
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