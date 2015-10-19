Фанаты «Спартака» атаковали Реброва и Мовсисяна

Фанаты «Спартака» после проигрыша команды в дерби «Локомотиву» (1:2) гневно встретили игроков красно-белых у стадиона. Первым под «раздачу» попал голкипер Артем Ребров, которого болельщики встретили тремя репликами.

– Артем, как этим можно было проиграть?!

– Что молчишь? Стыдно?!

– Но скажи хоть слово!

Ребров не стал отвечать фанатам и молча раздавал автографы. После этого к разозленной толпе вышел нападающий Юра Мовсисян, в адрес которого также полетели не очень приятные фразы.

– Болит что-то опять у тебя?

– Может, закончишь уже? Карьеру?!

Юра тоже промолчал и на своем «Роллс Ройсе» уехал со стадиона, получив вдогонку еще одну реплику от фанатов.

– Ему плевать, у него все хорошо.