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    Гвардиола не взял Роббена на матч с «Арсеналом»

    Сегодня «Бавария» вылетела в Лондон на матч Лиги чемпионов против «Арсенала». В составе мюнхенцев на этот поединок отправились все основные игроки, кроме Арьена Роббена, который получил повреждение в матче за сборную Голландии.

    Матч состоится во вторник, и обычно «Бавария» отправляется на выездные игры за день до игры. Но в этот раз Хосеп Гвардиола решил дать команде дополнительный день на подготовку в Лондоне. По его словам, это связано с тем, что из-за пробок в столице Англии дорога до отеля, в котором будет размещена команда, занимает до шести часов, что может негативно сказаться на состоянии игроков.

    Источник: ФК «Бавария»

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    18.10.2015 22:10
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