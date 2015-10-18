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    РФПЛ. «Краснодар» спасается в Махачкале

    «Краснодар», проигрывая по ходу матча в Махачкале со счетом 0:2, смог свести поединок с «Анжи» к ничьей. Во втором тайме команде Кононова понадобилось всего две минуты, чтобы установить паритет.

    Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

    Анжи – Краснодар – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Алмейда, 14; 2:0 – Боли, 39; 2:1 – Лабоде, 78; 2:2 – Ари, 80.

    Анжи: Песьяков, Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Ещенок, Гасанов (Мкртчян, 54), Агаларов, Аруна (Эбесилио, 87), Максимов, Боли (Леонардо, 81), Алмейда.

    Краснодар: Синицын, Гранквист, Страндберг, Калешин, Петров, Жоаозиньо (Ари, 67), Газинский (Торбинский, 65), Каборе, Ахмедов, Вандерсон (Лаборде, 57), Смолов.

    Предупреждения: Петров, 32; Гасанов, 41; Лаборде, 60; Страндберг, 64; Боли, 64; Торбинский, 74; Аруна, 85; Ари, 90.

    Судья: Александр Егоров (Саранск).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 20:31
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    Комментарии (11)
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    Temirayl05
    1445189591
    Жаль, упустили победу!
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    Вомбат
    1445190243
    Краснодар не то что спасся, а потерял 2 очка. В концовке игры спаслось Анжи, когда судья не назначил пенальти второй по счету за снос Лаборде в штрафной (первый был при счете 2:0) . Я не разглядел того клоуна, из-за которого был забит последний гол, но мне показалось что, смертельный номер "попытка перехвата несильно летящего на уровне колена мяча с помощью прыжка рондат-фляк" был исполнен Гаджибековым. Если так, то это очень несолидно для человека его возраста. Да и вообще что эта команда делает в РПЛ с такими защитниками?
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    Serjoga
    1445190268
    Что-то Краснодар в этом сезоне "не дожимает" соперника! Может только спасаться от поражения! Сравняют счет и "расслабуха"! Так в лиге Европы не проканает!
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    moment of Glory
    1445190790
    Жирков в анжи был года 2 назад. Грёбанные новостники.
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    vale-samsonov
    1445192342
    Краснодару везенья не хватает, удачи в дальнейших играх.
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    lifter025
    1445206179
    это Анжи спаслись...
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    Дагыстанец
    1445209154
    Краснодару две комманды не нужны!! Утопить одну как мо-мо
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    ologreds
    1694996970
    numo445764
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