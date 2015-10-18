РФПЛ. «Краснодар» спасается в Махачкале

"Краснодар", проигрывая по ходу матча в Махачкале со счетом 0:2, смог свести поединок с "Анжи" к ничьей. Во втором тайме команде Кононова понадобилось всего две минуты, чтобы установить паритет.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Анжи – Краснодар – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Алмейда, 14; 2:0 – Боли, 39; 2:1 – Лабоде, 78; 2:2 – Ари, 80.

Анжи: Песьяков, Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Ещенок, Гасанов (Мкртчян, 54), Агаларов, Аруна (Эбесилио, 87), Максимов, Боли (Леонардо, 81), Алмейда.

Краснодар: Синицын, Гранквист, Страндберг, Калешин, Петров, Жоаозиньо (Ари, 67), Газинский (Торбинский, 65), Каборе, Ахмедов, Вандерсон (Лаборде, 57), Смолов.

Предупреждения: Петров, 32; Гасанов, 41; Лаборде, 60; Страндберг, 64; Боли, 64; Торбинский, 74; Аруна, 85; Ари, 90.

Судья: Александр Егоров (Саранск).

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