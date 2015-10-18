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    • Аленичев: «Локомотив» не был лучше нас, но раз победил, значит это заслуженно»

    Аленичев: «Локомотив» не был лучше нас, но раз победил, значит это заслуженно»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев продолжает давать комментарии по проигранному матчу с «Локомотивом» в рамках 12-го тура РФПЛ.

    «Промес не ездил в сборную, мало с нами тренировался. Не хотели рисковать. Поговорили с ним сегодня с утра и решили приберечь его. Возможно, пришлось бы его менять на 5-7 минуте, если бы выпустили. Я поговорил с ним в перерыве, и он дал добро на замену», — сообщает корреспондент «Бомбардира» Филипп Федоренко.

    «В чем «Локомотив» был лучше нас? «Локо» не был лучше. Только в забитом мяче. Была приблизительно равная игра. Но я не хочу оправдываться, раз «Локомотив» победил, значит это заслуженно».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 16:00
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    Комментарии (3)
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    vyacheslaff
    1445178203
    в том то и дело что был
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    Антибиотик
    1445182795
    Локо на этот раз был лучше, умей признать!
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    ologreds
    1694996972
    numo445739
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