Аленичев: «Локомотив» не был лучше нас, но раз победил, значит это заслуженно»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев продолжает давать комментарии по проигранному матчу с «Локомотивом» в рамках 12-го тура РФПЛ.

«Промес не ездил в сборную, мало с нами тренировался. Не хотели рисковать. Поговорили с ним сегодня с утра и решили приберечь его. Возможно, пришлось бы его менять на 5-7 минуте, если бы выпустили. Я поговорил с ним в перерыве, и он дал добро на замену», — сообщает корреспондент «Бомбардира» Филипп Федоренко.

«В чем «Локомотив» был лучше нас? «Локо» не был лучше. Только в забитом мяче. Была приблизительно равная игра. Но я не хочу оправдываться, раз «Локомотив» победил, значит это заслуженно».