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    • Аленичев: «В «Спартаке» всегда критиковали главных тренеров, и я к этому готов»

    Аленичев: «В «Спартаке» всегда критиковали главных тренеров, и я к этому готов»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал исход домашнего матча с «Локомотивом» (1:2).

    «Почему не вышел Промес? Он долгое время пропустил, у него небольшое повреждение, за три часа до игры решили оставить в запасе и если что выпустить на замену. «Локомотив» превзошел нас: провалили начало первого и второго тайма, эти голы предопределили исход встречи, у нас конечно были моменты, но это оправдание для слабых.

    Концовка очень понравилась, но видимо так можно играть, только если сопернику дать преимущество, что собственно и произошло. В «Спартаке» всегда критиковали главных тренеров, я к этому готов, потому что результат, который мы сегодня показали, не удовлетворяет никого», — заключил Аленичев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 15:34
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    Комментарии (5)
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    Сармат Ростов
    1445172074
    Дима, вот к тебе как раз то вопросов меньше всего! Масса вопросов к свиньями, на которых ты спартаковскую форму нацепил!!! Лучше бы ты сам на поле вышел, толку было бы больше!!!
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    BANNIKOV1970
    1445172954
    смелей надо быть ёпт
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    ManUtd-Volgograd
    1445174315
    Спартак - гнилой клуб!
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1445180123
    РОМАНЦЕВУ СТАРОСТИН ЗАВЕЩАЛ НЕ ПРОДАВАТЬ КЛУБ...А ОН МАЛО ТОГО ...ЧТО ПРОДАЛ...ТАК ЕЩЁ НЕПОНЯТНО КОМУ...НО ЭТО НЕ УМОЛЯЕТ ЕГО ТРЕНЕРСКИЙ ТАЛАНТ...
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