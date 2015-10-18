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    Аткинсон рассудит «Зенит» и «Лион»

    Стали известны имена арбитров, назначенных на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом».

    Встречу, которая состоится 20 октября в Санкт-Петербурге, обслужит бригада английского арбитра Мартина Аткинсона. Помогать ему будут Майкл Малларки и Стивен Чайлд.

    Напомним, что «Зенит» в настоящий момент занимает первое место в своей группе благодаря победам над «Валенсией» (3:2) и «Генком» (2:1). «Лион» имеет в своем активе 1 очко, которое позволяет французской команде занимать третье место.

    Источник: УЕФА

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    18.10.2015 13:13
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ddjjn
    1445171786
    Значит справедливая игра увидем. Зениту не повезло судьями А то конечно с российким клубам всегда помогает как и испанию. Россия большая страна могут захватывать любую страну кроме(США) и политика здесь в общем вы меня поняли
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    анжи...
    1445181078
    Удачи зенитовцам и персонально Шатову!
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    2 ЗЛОДЕЯ
    1445315633
    Даст поиграть жёстко значит...
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    ologreds
    1694996972
    numo445723
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