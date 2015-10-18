Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Булыкин: «Ничья с «Локомотивом» будет хорошим результатом для «Спартака»

    Булыкин: «Ничья с «Локомотивом» будет хорошим результатом для «Спартака»

    Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин сделал прогноз на матч между железнодорожниками и «Спартаком», а также назвал фаворита этой игры.

    «Конечно, фаворит матча «Локомотив», но «Спартак» играет при своей публике, которая понесет красно-белых вперед. При удачном раскладе хозяева поля могут хорошо выступить. Думаю, ничья с «Локомотивом» будет хорошим результатом для «Спартака». Железнодорожники способны в гостях обыграть красно-белых за счет того, что наладился микроклимат в команде. Черевченко нашeл тот оптимальный баланс.

    Рискну предположить, что счет будет 1:1. Ниассе должен забить в этой игре. Скорее всего, один из мячей в игре будет на счету этого нападающего. Он центральный нападающий, поэтому пара моментов у него будет, и он должен их использовать», – рассказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2015 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    grafff
    1445157613
    ничья для Локомотива будет хорошим результатом!!!!!!
    Ответить
    grafff
    1445157891
    Рискну предположить, что счет будет 3:0, и Ниассе не дадут до мяча дотронуться!
    Ответить
    ologreds
    1694996972
    numo445713
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+