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    • Моуринью: «Удалось найти те составляющие, которых не хватало при плохой игре»

    Моуринью: «Удалось найти те составляющие, которых не хватало при плохой игре»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после выигранного матча с «Астон Виллой» (2:0) поделился мнением, за счет чего лондонцам удалось переломить ход неудачной безвыигрышной серии.

    – Достигнутый результат и показанная игра – свидетельство возвращения команды в форму?

    – Пока не знаю. Могу точно сказать лишь то, что нам удалось найти те составляющие, которых не хватало при плохой игре. Теряя форму и концентрацию, игроки совершают ошибки в обороне, не могут быстро вернуть мяч. Для победы необходимо, чтобы каждый из находящихся в поле футболистов при потере мяча делал все, чтобы как можно скорее вернуть его себе. Мы постараемся сохранить такой настрой, адаптироваться к новой тактической модели и вместе с тем набраться уверенности, чтобы идти в нужном направлении.

    Источник: Sports.ru

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    18.10.2015 10:39
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