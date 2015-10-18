Моуринью: «Удалось найти те составляющие, которых не хватало при плохой игре»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после выигранного матча с «Астон Виллой» (2:0) поделился мнением, за счет чего лондонцам удалось переломить ход неудачной безвыигрышной серии.

– Достигнутый результат и показанная игра – свидетельство возвращения команды в форму?

– Пока не знаю. Могу точно сказать лишь то, что нам удалось найти те составляющие, которых не хватало при плохой игре. Теряя форму и концентрацию, игроки совершают ошибки в обороне, не могут быстро вернуть мяч. Для победы необходимо, чтобы каждый из находящихся в поле футболистов при потере мяча делал все, чтобы как можно скорее вернуть его себе. Мы постараемся сохранить такой настрой, адаптироваться к новой тактической модели и вместе с тем набраться уверенности, чтобы идти в нужном направлении.