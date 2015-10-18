«Наполи» – «Фиорентина». Смотреть онлайн

«Фиорентина», потерпев всего одно поражение, неожиданно для всех лидирует в чемпионате Италии. Так ли случайно это лидерство? На этот вопрос должна ответить принципиальная схватка «фиалок» с «Наполи». Команда из Неаполя находится рядом с лидирующими командами и у себя дома уж точно не даст легкой жизни приезжей команде.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.