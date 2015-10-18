Моуринью: «Азар будет в запасе, пока не научится обороняться»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал свои тактические решения в матче девятого тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

«Я оставил Азара в запасе, потому что мы много пропускаем. Нам нужно защищаться лучше. Когда у тебя нет мяча, качество игры ничего не значит. Значение имеет… (бьет себя в грудь). Или это есть, или нет. Это было чисто тактическое решение: оставить суперодаренного игрока на скамейке, но привнести в игру тактическую дисциплину в расчете на то, что команда станет надежнее», – цитирует Моуринью Eurosport.co.uk.

По мнению, португальца Виллиан и Педро справились с оборонительными функциями.

«Виллиан и Педро проделали фантастическую работу в защите и позволили полузащитникам чувствовать себя очень комфортно».

Моуринью ожидает от Азара такой же игры.

«Я продолжу и дальше оставлять его в запасе, пока он не начнет двигаться в том же направлении и не попытается повторить ту же работу, что проделали Виллиан и Педро».