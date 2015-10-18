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    • Моуринью: «Азар будет в запасе, пока не научится обороняться»

    Моуринью: «Азар будет в запасе, пока не научится обороняться»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал свои тактические решения в матче девятого тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

    «Я оставил Азара в запасе, потому что мы много пропускаем. Нам нужно защищаться лучше. Когда у тебя нет мяча, качество игры ничего не значит. Значение имеет… (бьет себя в грудь). Или это есть, или нет. Это было чисто тактическое решение: оставить суперодаренного игрока на скамейке, но привнести в игру тактическую дисциплину в расчете на то, что команда станет надежнее», – цитирует Моуринью Eurosport.co.uk.

    По мнению, португальца Виллиан и Педро справились с оборонительными функциями.

    «Виллиан и Педро проделали фантастическую работу в защите и позволили полузащитникам чувствовать себя очень комфортно».

    Моуринью ожидает от Азара такой же игры.

    «Я продолжу и дальше оставлять его в запасе, пока он не начнет двигаться в том же направлении и не попытается повторить ту же работу, что проделали Виллиан и Педро».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2015 00:42
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    Комментарии (4)
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    Ddjjn
    1445140978
    Какой же ты автобус.А
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    ManUtd-Volgograd
    1445151877
    Продай днозара в норвич! Там его уровень!
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    dzvinka
    1445156504
    да ладно, отскочили жутко, оба гола тупо на лаке: первый - полный привол Лескота, второй чистый лак. И да, Виллиан единственная причина почему моур все еще не безработный
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    ologreds
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