Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Энрике сравнил «Райо Вальекано» с «Баварией»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу в матче восьмого тура Примеры против «Райо Вальекано» (5:2).

    «Сложная игра, как и всегда с «Райо». Снова мы упустили много моментов. Отличный первый тайм, очень плохой второй. Нужно быть более эффективными, но тренировки тут не помогут. Если игрок получит десять таких же возможностей на тренировке, то девять из них реализует», – говорит Энрике.

    Также специалист охарактеризовал игру Неймара, сделавшего в этом матче покер.

    «Описать игру Неймара одним словом? Впечатляюще».

    Кроме того, Энрике высказался о таком компоненте игры, как владение мячом.

    «Вы знаете, таким командам, как «Райо», «Сельта» или «Бавария» можно уступить во владении мячом, но главное все равно результат».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2015 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ddjjn
    1445141050
    Нынешний бавария тебя разорвёт
    Ответить
    ologreds
    1694996974
    numo445683
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+