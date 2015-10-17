Примера. «Барселона» сокрушила «Райо Вальекано», Неймар сделал покер

В матче восьмого тура Примеры «Барселона» воплотила свое превосходство над «Райо Вальекано» в пять забитых мячей. Четыре из них на счету Неймара (два с пенальти), еще один забил Суарес. «Райо» ограничился двумя взятиями ворот: отличились Герра и Санчес.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Барселона – Райо Вальекано – 5:2 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Герра, 15; 1:1 – Неймар (с пенальти), 22; 2:1 – Неймар (с пенальти), 32; 3:1 – Неймар, 69; 4:1 – Неймар, 70; 5:1 – Суарес, 77; 5:2 – Санчес, 82

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры