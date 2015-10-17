Ярмоленко: «Ничего я не кидал»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал эпизод, который произошел после матча динамовцев против «Шахтера» (0:3). Напомним, Ярмоленко выбросил футболку Тараса Степаненко. Сам игрок все отрицает.

«Ничего я не кидал – я положил футболку, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, а возвращаясь, на эмоциях забыл ее просто-напросто. Журналисты любят раздувать из мухи слона, но я ничего не кидал и не собираюсь, потому что знаю, что это некрасиво. Проигрывать тоже надо уметь. Я думаю, Тарас не обидится. Я ему позвоню и поговорю с ним, чтобы он не думал, что я некрасиво поступил», – объяснил Ярмоленко.