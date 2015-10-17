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    Ярмоленко: «Ничего я не кидал»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал эпизод, который произошел после матча динамовцев против «Шахтера» (0:3). Напомним, Ярмоленко выбросил футболку Тараса Степаненко. Сам игрок все отрицает.

    «Ничего я не кидал – я положил футболку, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, а возвращаясь, на эмоциях забыл ее просто-напросто. Журналисты любят раздувать из мухи слона, но я ничего не кидал и не собираюсь, потому что знаю, что это некрасиво. Проигрывать тоже надо уметь. Я думаю, Тарас не обидится. Я ему позвоню и поговорю с ним, чтобы он не думал, что я некрасиво поступил», – объяснил Ярмоленко.

    Источник: iSport.ua

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    17.10.2015 22:07
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    Комментарии (3)
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    Ddjjn
    1445109395
    Что за отмаска
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    shurik45
    1445111606
    не спортивный жест(
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    ologreds
    1694996975
    numo445673
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