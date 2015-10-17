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    • Моуринью: «Мы не лучшие в стране, сезон завершим в пятерке или шестерке»

    Моуринью: «Мы не лучшие в стране, сезон завершим в пятерке или шестерке»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче девятого тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

    «Мы не лучшая в стране команда, но мы команда с очень хорошим тренером и очень хорошими игроками. Эта игра должна придать нам уверенности – без уверенности теряется качество игры. Мы говорили об этом, и сегодня сыграли очень дисциплинированно в отношении тактики, особенно в защите. Мы сыграли очень сильно», – говорит Моуринью.

    Также португалец поделился своими ожиданиями от оставшейся части сезона.

    «Вылететь мы не боимся. Мы знаем, что сезон завершим в пятерке или шестерке сильнейших. Но сейчас мы не там, и нам были нужны три очка. Мы целиком заслужили победу».

    Источник: BBC

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    17.10.2015 20:28
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    Комментарии (4)
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    джон базелон
    1445106711
    Я такой классный,что сам в шоке!
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    FRZZ
    1445108698
    Моур страхуется.
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    dzvinka
    1445156629
    смотрел я это "очень сильно" , опять чистый лак и виллиан все сделали.
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    ologreds
    1694996975
    numo445665
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