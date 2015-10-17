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    Клопп: «0:0 пойдет, я доволен»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход своего дебютного матча у руля мерсисайдцев. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 0:0 в матче девятого тура АПЛ.

    «0:0 – это не то, о чем я мечтал, но пойдет. Я доволен, потому что увидел сегодня много хорошего. В первые 20 минут мы прессинговали и были очень активны. Со временем мы будем сильнее. Игроки слегка нервничали, когда получали мяч, потому что пульс в такие момент зашкаливал. В этом матче было очень много энергетики. Нам нужно добавлять, но после трех дней работы с игроками я полностью доволен», – говорит Клопп.

    Источник: BBC

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    17.10.2015 19:19
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    Комментарии (3)
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    JendosParavoz
    1445105406
    вливайся;)
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    ManUtd-Volgograd
    1445174228
    Он сделает из этого колхоза команду!
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    ologreds
    1694996975
    numo445657
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