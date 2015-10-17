Клопп: «0:0 пойдет, я доволен»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход своего дебютного матча у руля мерсисайдцев. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 0:0 в матче девятого тура АПЛ.

«0:0 – это не то, о чем я мечтал, но пойдет. Я доволен, потому что увидел сегодня много хорошего. В первые 20 минут мы прессинговали и были очень активны. Со временем мы будем сильнее. Игроки слегка нервничали, когда получали мяч, потому что пульс в такие момент зашкаливал. В этом матче было очень много энергетики. Нам нужно добавлять, но после трех дней работы с игроками я полностью доволен», – говорит Клопп.