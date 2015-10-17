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    • Бундеслига. «Бавария» бьет рекорд, «Шальке» и «Вольфсбург» одерживают свои победы

    Бундеслига. «Бавария» бьет рекорд, «Шальке» и «Вольфсбург» одерживают свои победы

    Закончился ряд матчей 9 тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» одержала девятую победу к ряду на старте, побив рекорд чемпионата. Жертвой мюнхенцев в этот раз стал бременский «Вердер», который действующие чемпионы минимально обыграли в гостях. Автором решающего мяча стал Томас Мюллер.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 9-й тур

    Шальке – Герта – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хеведес, 27; 1:1 – Калу, 73; 2:1 – Майер, 90.

    Вольфсбург – Хоффенхайм – 4:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Крузе, 1; 2:0 – Дост, 7; 2:1 – Тольян, 29; 2:2 – Шмид, 54; 3:2 – Крузе, 62; 4:2 – Крузе, 83.

    Гамбург – Байер – 0:0 (0:0)

    Аугсбург – Дармштадт – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вагнер, 7; 0:2 – Нимайер, 29.

    Вердер – Бавария – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мюллер, 23.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2015 18:51
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    Комментарии (4)
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    sihafazatron
    1445097941
    как же интересно кто будет чемпионом германии? прям самый не предсказуемый чемпионат
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    Dammit
    1445104727
    Кряду
    Ответить
    SmilingDevil
    1445137520
    Ждём Лч, в этом сезоне пахнет тремблом, надеюсь на отличные матчи с Реалом или Барсой
    Ответить
    ologreds
    1694996975
    numo445652
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