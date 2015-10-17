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    Президент «Урала»: «Не хочу говорить про судей»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился своими впечатлениями от матча 12 тура чемпионата России против ЦСКА (2:3).

    «Мы сегодня очень старались, хотели достойно противостоять ЦСКА. Лестно слышать, что мы показали достойную игру. Хотя мы с «армейцами» частенько неплохо играем: и (3:4) дома проигрывали и (2:2) сыграли в первом нашем сезоне в РФПЛ. С ЦСКА получаются красивые матчи, зрителям всегда интересно. Тренерам, наверное, не очень интересно, а вот зрители в восторге. Но, несмотря на то, что мы показали достойную игру, сказался класс ЦСКА. Но «Урал» сегодня дал бой лидеру нашего чемпионата. Ребята молодцы.

    Не хочу говорить про судей, но вы же и сами, наверное, все видели. Ну так и делайте выводы», – сказал Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2015 17:41
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    Комментарии (3)
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    Expert_Buben
    1445114274
    Грыша да чего ж такого судьи то натворили. рассказал бы. А то мы матч смотрели но ничо и не заметили акромя не назначенного углового один раз!
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    petlyra
    1445131639
    А что ты можешь сказать?
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    ologreds
    1694996977
    numo445648
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