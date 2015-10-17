Зе Луиш: «С борщом пока предпочитаю не рисковать»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш рассказал о том, как проходит его адаптация в России.

– Продвигаетесь ли в изучении русского языка?

– Немного тяжело учить, знаю только базовые слова.

– У иностранцев «Спартака» любимое русское слово…

– Братуха? Знаю-знаю. Мне сразу перевели, что оно значит.

– Ромуло рассказывал, что на первых порах ему приходилось с вашим водителем говорить...

– Да, была проблема с коммуникацией. Мой водитель прекрасный человек, пять звезд! Но не говорит по-английски. Так что мы только жестами обмениваемся. А если нужно что-то попросить его сделать, звоню Ромуло.

– Вы говорили, что боитесь пробовать супы. До сих пор не брали фирменный борщ в Тарасовке?

– Пробовал только итальянские, да овощные, как в Европе. С борщом пока предпочитаю не рисковать.