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    Зе Луиш: «С борщом пока предпочитаю не рисковать»

    Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш рассказал о том, как проходит его адаптация в России.

    – Продвигаетесь ли в изучении русского языка?

    – Немного тяжело учить, знаю только базовые слова.

    – У иностранцев «Спартака» любимое русское слово…

    – Братуха? Знаю-знаю. Мне сразу перевели, что оно значит.

    – Ромуло рассказывал, что на первых порах ему приходилось с вашим водителем говорить...

    – Да, была проблема с коммуникацией. Мой водитель прекрасный человек, пять звезд! Но не говорит по-английски. Так что мы только жестами обмениваемся. А если нужно что-то попросить его сделать, звоню Ромуло.

    – Вы говорили, что боитесь пробовать супы. До сих пор не брали фирменный борщ в Тарасовке?

    – Пробовал только итальянские, да овощные, как в Европе. С борщом пока предпочитаю не рисковать.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2015 15:30
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    Комментарии (2)
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    cska-62
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    Желудки у них очень нежные... Рисковать не нужно. Ведь тут в борще сало подраженное! Мням... Впрочем, под рюмочку водочки даже язвенники кушают. И ничего не болит! Водочка очень помогает пищеварению! Но только в меру... Одна или две рюмочки... Не больше!
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