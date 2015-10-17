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    Виалли: «Дибала может стать новым Тевесом»

    Бывший игрок «Ювентуса» Джанлука Виалли выразил мнение, что нападающий туринцев Паоло Дибала очень похож по стилю игры на другого бывшего форварда «старой синьоры», ныне игрока «Бока Хуниорс», Карлоса Тевеса.

    «На мой взгляд, Дибала может стать новым Тевесом. У него есть навыки, физика, он делает много забеганий, работает на команду и с ним на поле никогда не создается впечатления, что играет только 10 человек.

    Я видел огонь в его глазах, который есть только у чемпионов. Помимо его технических данных, он прекрасно понимает значение работы на команду, это делает его уникальным», – отметил Виалли.

    Источник: Goal.com

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    17.10.2015 14:25
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