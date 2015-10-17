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    • Попов: «Промес теперь всех в «Спартаке» называет «братухами»

    Попов: «Промес теперь всех в «Спартаке» называет «братухами»

    Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал о том, привык ли он к русской культуре и манерам поведения.

    «Да. У меня вообще с русскими очень хорошие отношения, никаких проблем. Впрочем, как и с иностранцами. Например, с Промесом и Озбилизом мы часто шутим. Квинси недавно выучил русское слово, теперь всех называет «братухами». Так вот и общаемся.

    Каждодневные рукопожатия? Отношусь к ним нормально, это знак уважения к людям. Долго не мог привыкнуть к другой вещи. В «Кубани» мне не нравилось, что каждый день на базе нам необходимо было взвешиваться. Спрашивал: «Зачем это делать постоянно?» Бывало и такое, что мы по два раза в день вставали на весы. Никогда не понимал, почему. Ну что ж, у каждого тренера свои особенности работы», – поделился Попов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    17.10.2015 13:39
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    Комментарии (5)
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    kill_rubin
    1445078815
    Ну ОЧЕНЬ важная новость, что ее поместили в раздел Главные Новости
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    Asbjorn
    1445095189
    Братуха-борцуха
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    borsch123
    1445096357
    Красава)Хотя фразу бразильца Вельки "я русский б..!" сложно перепобедить)
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    ologreds
    1694996977
    numo445627
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