Арбитр, поставивший три пенальти в ворота «Луча-Энергии», отстранен от судейства

Департамент по судейству и инспектированию РФС отстранил арбитра Романа Чернова, назначившего три пенальти в ворота «Луча-Энергии» в матче 16-го тура первенства ФНЛ с «Волгарем», от обслуживания ближайшей игры. Отметим, что все 11-метровые были реализованы Александром Алхазовым, благодаря чему хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:1.

В понедельник Чернов должен был работать на поединке в Нижнем Новгороде между «Волгой» и «Газовиком». Уже известно, что его заменит Тимур Арсланбеков.

Напомним, что после матча в Астрахани главный тренер «Луча-Энергии» Олег Веретенников заявил, что Чернов ошибался в одну сторону и оскорблял на поле его подопечных.