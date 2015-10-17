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    • Арбитр, поставивший три пенальти в ворота «Луча-Энергии», отстранен от судейства

    Арбитр, поставивший три пенальти в ворота «Луча-Энергии», отстранен от судейства

    Департамент по судейству и инспектированию РФС отстранил арбитра Романа Чернова, назначившего три пенальти в ворота «Луча-Энергии» в матче 16-го тура первенства ФНЛ с «Волгарем», от обслуживания ближайшей игры. Отметим, что все 11-метровые были реализованы Александром Алхазовым, благодаря чему хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:1.

    В понедельник Чернов должен был работать на поединке в Нижнем Новгороде между «Волгой» и «Газовиком». Уже известно, что его заменит Тимур Арсланбеков.

    Напомним, что после матча в Астрахани главный тренер «Луча-Энергии» Олег Веретенников заявил, что Чернов ошибался в одну сторону и оскорблял на поле его подопечных.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.10.2015 10:19
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    Комментарии (6)
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    alex1951
    1445066763
    Даже смешно,вроде как... Его отстранили... Так товарищ может поимел за это больше ,чем ему официально платят))) Прям .как в анекдоте- Вовочка на уроке пукнул,его выгнали...а сами остались нюхать))) Тем более результат зачтен! Э-ххх деятели!
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    астраханец
    1445067197
    Жаль не ходил на тот матч...
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    Serjoga
    1445267580
    А нарушения имели место или из пальца высосаны пенали?
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    ologreds
    1694996978
    numo445612
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