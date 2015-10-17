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    Вальверде: «Ляпорта ждет блестящее будущее»

    Главный тренер «Атлетика« Эрнесто Вальверде отметил важность для команды защитника Эмерика Ляпорта.

    «Это очень важный игрок нашей команды. Его ждет блестящее будущее. Эмерик играет одну из ключевых ролей в команде. Он еще молод, и ему есть над чем работать, но уже сейчас это настоящий футболист.

    Несмотря на юный возраст, он демонстрирует зрелость. Вы можете видеть это на поле. Позиция, на которой он действует, требует большой ответственности. Он может начать атаку. Ляпорт быстр и очень силен физически.

    Опыт всегда важен для центрального защитника. Опытные центрбеки знают, когда и как оказаться в нужном месте. И если вы обладаете таким опытом уже в 21 год, то только представьте, что ждет вас впереди!», – сказал Вальверде.

    Напомним, что недавно в СМИ была информация об интересе к защитнику со стороны «Барселоны».

    Источник: УЕФА

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    17.10.2015 08:17
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