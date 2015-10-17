«Кубань» – «Зенит». Онлайн-трансляция

Сегодня терять очки «Зениту» никак нельзя, ЦСКА уже далеко, «Локо» также ничего не дарит соперникам, а ведь «Кубань» при Ташуеве преобразилась и явно лакомым кусочком для чемпиона не будет. Краснодарцы уже покинули зону вылета, однако сразу четыре конкурента дышат «Кубани» в спину, отставая всего на одно очко. В матче на своем поле хозяева будут далеко не безнадежны, ведь в последних трех сезонах краснодарцы стабильно отнимали очки у «Зенита».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Кубань» – «Зенит». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:30, не пропустите!