ЦСКА – «Урал». Онлайн-трансляция

Армейцы пока не дают повода усомниться в своем превосходстве над соперниками, в одиннадцати матчах только дважды сыграв вничью. Матч с «Уралом» – хорошая возможность для ЦСКА, как минимум, сохранить пятиочковый отрыв от «Локомотива».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Урал». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:00, не пропустите!