Манчини: «Мы выиграем лигу – «Манчестер Сити» выиграет»

Главный тренер «Интера» Роберто Манчини считает, что нынешний сезон АПЛ завершится победой «Манчестер Сити». Манчини ранее возглавлял «горожан» и до сих пор употребляет по отношению к этому клубу слово «мы».

«Я думаю, что мы выиграем лигу – «Манчестер Сити выиграет». Я очень горд тем, что мы сделали в Манчестере, потому что нам удалось изменить ситуацию, которая не менялась много лет. Семь или восемь лет тому назад они боролись за выживание или находились в середине таблицы. В последние лет пять «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ», – говорит Манчини.