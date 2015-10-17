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    Манчини: «Мы выиграем лигу – «Манчестер Сити» выиграет»

    Главный тренер «Интера» Роберто Манчини считает, что нынешний сезон АПЛ завершится победой «Манчестер Сити». Манчини ранее возглавлял «горожан» и до сих пор употребляет по отношению к этому клубу слово «мы».

    «Я думаю, что мы выиграем лигу – «Манчестер Сити выиграет». Я очень горд тем, что мы сделали в Манчестере, потому что нам удалось изменить ситуацию, которая не менялась много лет. Семь или восемь лет тому назад они боролись за выживание или находились в середине таблицы. В последние лет пять «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ», – говорит Манчини.

    Источник: BBC

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    17.10.2015 01:20
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    Комментарии (5)
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    астраханец
    1445037272
    Пффф. Ну конечно))) столько вливаний...
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    Selim Yavuz
    1445058816
    Три новости кряду прочел,и во всех грамматические ошибки. Браво,авторы!
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    salford
    1445065654
    почти миллиард долларов влили в клуб. прав моуриньо когда сказал что с такими инвестициями они должны всех выносить. а они кроме двух турниров апл так ничего и не выиграли пока.
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    sihafazatron
    1445096185
    лишь бы поменьше травм
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    ologreds
    1694996980
    numo445588
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