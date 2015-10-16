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    • ФИФА проверит честность назначения Германии страной-хозяйкой ЧМ-2006

    ФИФА проверит честность назначения Германии страной-хозяйкой ЧМ-2006

    ФИФА собирается начать собственное расследование по поводу информации о том, что Германия получила право на проведение чемпионата мира 2006 года с помощью подкупа членов исполкома.

    Напомним, немецкие СМИ опубликовали сведения, гласящие, что был создан тайный фонд в размере около 6,5 миллионов долларов, средства которого предназначались для обеспечения необходимого количества голосов в пользу Германии на выборах страны-хозяйки ЧМ-2006.

    ФИФА называет эту информацию «серьезными обвинениями» и заявляет о своем намерении провести независимое расследование.

    Источник: ФИФА

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    16.10.2015 22:21
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    Комментарии (4)
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    Добрый Бобер
    1445023842
    Признают виновными, дисквалифицируют на пару чемпионатов Европы и мира, создадут прицидент, лишат Россию и Катар чемпионатов.
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