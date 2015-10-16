ФИФА проверит честность назначения Германии страной-хозяйкой ЧМ-2006

ФИФА собирается начать собственное расследование по поводу информации о том, что Германия получила право на проведение чемпионата мира 2006 года с помощью подкупа членов исполкома.

Напомним, немецкие СМИ опубликовали сведения, гласящие, что был создан тайный фонд в размере около 6,5 миллионов долларов, средства которого предназначались для обеспечения необходимого количества голосов в пользу Германии на выборах страны-хозяйки ЧМ-2006.

ФИФА называет эту информацию «серьезными обвинениями» и заявляет о своем намерении провести независимое расследование.