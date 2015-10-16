«Ювентус» заработал больше всех в прошлом розыгрыше ЛЧ

УЕФА опубликовал сведения о выплатах клубам-участникам розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2014/15.

Выплаты клубам из маркетингового пула осуществлялись в соответствии с удельным весом их национальных федераций на телевизионном рынке, а также с учетом некоторых других показателей.

В общей сумме 32 клуба заработали 1 миллиард 30 миллионов евро. Каждая из команд получила стартовый бонус в размере 8,6 миллиона за попадание в групповую стадию, а затем за каждую ничью начислялись 500 тысяч, за каждую победу – 1 миллион евро.

Участники плей-офф получили дополнительные бонусы: за выход в 1/8 финала – 3,5 миллиона, за попадание в 1/4 – 3,9 миллиона, а участники полуфиналов заработали по 4,9 миллиона. За выход в финал «Ювентусу» заплатили 6,5 миллионов, а «Барселона» получила 10,5 миллиона евро как победитель турнира.

Всего каталонцы заработали в течение розыгрыша ЛЧ 61 миллион евро. Однако «Ювентус» опередил «Барселону» благодаря выплатам из маркетингового пула и получил 89 миллионов. Далее идут «ПСЖ» (56 миллионов), а также «Реал» и «Монако» (около 52 миллионов).

Отметим, что «Зенит» заработал 19,1 миллиона евро, а ЦСКА – 18,2 миллиона.