Моуринью подаст апелляцию на штраф и условную дисквалификацию

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью не согласен с решением футбольной ассоциации Англии наложить на него штраф размером в 50 тысяч фунтов и условно дисквалифицировать на один матч. Сообщается, что португалец намерен подать апелляцию.

«Я получил решение ассоциации, тщательно изучил его и решил подать апелляцию. В первую очередь я должен быть честен перед самим собой. Сейчас самый подходящий момент, чтобы перестать высказывать свое мнение и не говорить ничего более того, что я уже сказал», – заявил специалист.

Решение наказать Моуринью было мотивировано его комментариями о судействе после игры прошлого тура чемпионата Англии, в которой «Челси» уступил дома «Саутгемптону» (1:3).