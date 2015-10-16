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    • Бенитес: «Есть люди, которые хотят дестабилизировать «Реал»

    Бенитес: «Есть люди, которые хотят дестабилизировать «Реал»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал слухи о плохой атмосфере внутри команды.

    «Есть люди, которые не хотят, чтобы дела мадридского «Реала» шли хорошо, которые хотят нас дестабилизировать. Истории о спорах и скандалах в команде возникают из ничего, распространяются и могут смутить даже самых стойких болельщиков «Реала». Люди верят ложные вещи.

    В команде очень хорошая атмосфера, и игроки чувствуют себя прекрасно. Мы должны действовать вместе, и они знают это, мы сконцентрированы на наших целях», – сказал Бенитес.

    Источник: FourFourTwo

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    16.10.2015 17:56
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1445018106
    какой же дурак тебя поставил у руля Реала
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    Барсучки
    1445020508
    2 года назад в своих интервью Бенитес рассказал что никогда не возглавить реал почему Перес его пригласиль
    Ответить
    Барсучки
    1445020693
    и Майкл Эссен тожа так сказал когда играла в Лионе его переход в Челси сорвалься тогда Эссен тоже рассказаль что хочет перейти в Челси и не играю в реале
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    ologreds
    1694996982
    numo445551
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