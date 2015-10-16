Бенитес: «Есть люди, которые хотят дестабилизировать «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал слухи о плохой атмосфере внутри команды.

«Есть люди, которые не хотят, чтобы дела мадридского «Реала» шли хорошо, которые хотят нас дестабилизировать. Истории о спорах и скандалах в команде возникают из ничего, распространяются и могут смутить даже самых стойких болельщиков «Реала». Люди верят ложные вещи.

В команде очень хорошая атмосфера, и игроки чувствуют себя прекрасно. Мы должны действовать вместе, и они знают это, мы сконцентрированы на наших целях», – сказал Бенитес.