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    Таски: «В дерби с «Локомотивом» на поле будет жарко»

    Защитник московского «Спартака» Сердар Таски рассказал о своих ожиданиях от матча против «Локомотива» в 12 туре чемпионата России.

    «Это дерби, поэтому, конечно, игра принципиальная. Последние матчи показали, что в воскресенье на поле будет жарко. «Локомотив» здорово идет по дистанции: опережает нас на четыре очка, отлично выступает в еврокубках.

    Можно ли назвать нас с Боккетти стабильной связкой? Мы с Сальваторе хорошо понимаем не только друг друга, но и остальных партнеров по команде. Но это не значит, что нам не нужно прибавлять. Для стабильности ведь нужно постоянство. Посмотрите на ЦСКА, где костяк команды не меняется десятилетиями. Отсюда хорошая сыгранность и взаимодействие», – отметил Таски.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2015 15:24
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