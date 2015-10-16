«Реал» и «Барселона» узнали своих соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Мадридский «Реал» получил в соперники «Кадис», идущий на пятом месте в третьем по силе дивизионе Испании. Противник «Барселоны» «Вильяновенсе» также выступает в Сегунде-Б и находится на 14 строчке.
Все пары 1/16 финала Кубка Испании:
«Кадис» — «Реал» Мадрид
«Вильяновенсе» — «Барселона»
«Баракальдо» — «Валенсия»
«Реус» — «Атлетико»
«Логроньес» — «Севилья»
«Баломпедика Линенсе» — «Атлетик» Б
«Уэска» — «Вильярреал»
«Альмерия» — «Сельта»
«Леганес» — «Гранада»
«Льягостера» — «Депортиво»
«Мирандес» — «Малага»
«Понферрадина» — «Эйбар»
«Бетис» — «Спортинг» Хихон
«Леванте» — «Эспаньол»
«Лас-Пальсмас» — «Реал» Сосьедад
«Райо Вальекано» — «Хетафе».