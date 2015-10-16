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    • «Реал» и «Барселона» узнали своих соперников по 1/16 финала Кубка Испании

    «Реал» и «Барселона» узнали своих соперников по 1/16 финала Кубка Испании

    Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Мадридский «Реал» получил в соперники «Кадис», идущий на пятом месте в третьем по силе дивизионе Испании. Противник «Барселоны» «Вильяновенсе» также выступает в Сегунде-Б и находится на 14 строчке.

    Все пары 1/16 финала Кубка Испании:

    «Кадис» — «Реал» Мадрид
    «Вильяновенсе» — «Барселона»
    «Баракальдо» — «Валенсия»
    «Реус» — «Атлетико»
    «Логроньес» — «Севилья»
    «Баломпедика Линенсе» — «Атлетик» Б
    «Уэска» — «Вильярреал»
    «Альмерия» — «Сельта»
    «Леганес» — «Гранада»
    «Льягостера» — «Депортиво»
    «Мирандес» — «Малага»
    «Понферрадина» — «Эйбар»
    «Бетис» — «Спортинг» Хихон
    «Леванте» — «Эспаньол»
    «Лас-Пальсмас» — «Реал» Сосьедад
    «Райо Вальекано» — «Хетафе».

    Источник: Marca

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    16.10.2015 14:49
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