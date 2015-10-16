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    • Широков: «В сборной обсуждали возможное введение потолка зарплат»

    Широков: «В сборной обсуждали возможное введение потолка зарплат»

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Широков рассказал о падении заработка футболистов из-за кризиса, а также поделился своим мнением о возможности введения потолка зарплат.

    «Сейчас тенденция такова, что зарплаты уменьшаются, и уже не платят таких баснословных денег. Во многих клубах при подписании фиксировали курс. Цифр назвать не могу, но упали зарплаты чувствительно. Особенно для тех, кто средние деньги получал. Средние — это от 10 до 25 тысяч долларов в месяц.

    Потолок зарплат? Думаю, что в НХЛ эту систему не просто так придумали. Мы в сборной между собой это обсуждали. В принципе, все были за то, чтобы и у нас было тоже самое. У нас, допустим, человек может сверкнуть один сезон, ему предложат большой контракт, а потом его пять лет не видно. А в НХЛ система такова, что первые три года у игрока контракт новичка. Это, если не ошибаюсь, 800 тысяч долларов плюс бонусы, – выходит максимум около 3,5 миллионов минус налоги. Если ты в течение трех лет постоянно держишь высокий уровень, только тогда тебе могут предложить значительно больший контракт

    Противоречит ли это интересам игроков? Да, но перспектива должна быть. Если мы хотим остаться в футболе, он должен развиваться, чтобы как раз эти зарплаты потом росли или хотя бы оставались на том же уровне. Чтобы качество продукта улучшалось, приходили новые рекламодатели и приток денег становился больше. У нас позиция такая была», – цитируют Широкова «Ведомости».

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2015 14:27
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    Комментарии (9)
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    FRZZ
    1444997346
    Широков занялся экономикой.
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    alex.grimberg
    1444998192
    в общем то все по делу!
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    fadda
    1444999235
    Так мог ещё и экономистом быть,ёпта
    Ответить
    Barsuk52
    1445000046
    широкову играть то осталось 2 года
    Ответить
    miha99
    1445000778
    Средние — это от 10 до 25 тысяч долларов в месяц))по нынешнему курсу 25 тыс. долларов =1 537 893.7 российских рубля,ну зажравшимся впринципе легче судить
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    sergey_andreich
    1445002770
    300 тыс. рублей в месяц для молодых до 23 лет, а для остальных до 700 - вот это средние деньги для спортсменов
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    HardPony
    1445003866
    на старости лет начал про бабло говорить. тебе не пофигу,Рома? ты уже накопил и себе и внукам на безбедную жизнь. Теперь можно и про потолок перетереть на публику
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    Smekaev
    1445014475
    Без обид, но мне кажется, что активнее всего чужие деньги считают те, кто свои считать не умеет. А статья на это провоцирует. "Спортивнее" новости только про то, кто сколько выпил и кто на ком женат. Сто лет уже на этом сайте, но что-то новости все глупее и глупее тут становятся:(
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    ologreds
    1694996982
    numo445532
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