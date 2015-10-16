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    Черевченко: «Локомотив» играет от печки»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко не скрывает, что его команда играет в первую очередь от обороны, но показывает довольно зрелищный футбол.

    «Если мы приличное количество голов забили, как игра может быть незрелищной? Мы третьи в чемпионате по забитым. Впереди только «Зенит» и ЦСКА. Но с ЦСКА-то понятно – они «Мордовии» шесть забили.

    Какой вектор у «Локомотива»? Баланс надо соблюсти. Сзади – на ноль. От печки мы играем, от обороны. И этого не скрываем», – сказал Черевченко.

    Напомним, что матч «Спартак» – «Локомотив» состоится на «Открытие Арене» в воскресенье, 18 октября, в 13:30 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.10.2015 09:08
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    Комментарии (3)
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    sergey_andreich
    1444980657
    Играть от обороны, как Локо и Бердыевский автобус - вещи совсем разные, и путать их не стоит
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    west29
    1444990898
    цска-мордовия 6-4 забили много но и пропустили значит дыра в обороне а локомотиву в каждой игре надо смотреть в оба и все будет хорошо
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    ologreds
    1694996984
    numo445509
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