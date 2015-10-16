Зинченко заключил контракт с «Уфой» с разрешения ФИФА

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко избежит дисквалификации со стороны ФИФА за подписание контракта с российским клубом. Дело в том, что башкирский клуб заключил соглашение с 18-летним украинцем, получив разрешение Международной федерации футбола, с условием выплаты компенсации «Шахтеру».

Напомним, что ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что в июле 2014 года Зинченко разорвал с донецким клубом контракт в одностороннем порядке. Сейчас украинская сторона судится с российским клубом и с самим Зинченко.