Месси не сыграет с Бразилией

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси с большой долей вероятности не успеет восстановиться от травмы колена к матчу квалификации чемпионата мира-2018 Аргентины против Бразилии. Эта встреча пройдет 14 ноября. Есть шанс, что Месси сможет вернуться на поле к матчу чемпионата Испании против «Реала», который состоится 21 ноября.

Напомним, что Федерация футбола Аргентины планировала форсировать восстановление Месси к матчу с Бразилией, тогда как каталонский клуб выступает против, считая, что поспешное восстановление игрока может привести к рецидиву травмы.